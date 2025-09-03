Grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 settembre 2025, alla stazione di Osnago. Una donna di 78 anni, residente nel Meratese, è stata travolta da un convoglio ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove versa in condizioni critiche.

Osnago, 78enne investita dal treno: è gravissima

L’allarme è scattato intorno alle 18.50 in via Trieste, a pochi passi dal centro cittadino. La donna è stata investita dal treno partito da Milano Porta Garibaldi alle 18.30 e diretto a Lecco. Nonostante le gravissime ferite, è rimasta cosciente durante i primi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza della Croce Bianca di Merate (BIAMER_222) e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2 – AAT_MB_004), insieme ai Vigili del Fuoco di Lecco e agli agenti della Polizia Ferroviaria regionale. Le operazioni, coordinate dalla centrale Soreu dei Laghi, si sono concluse con il trasferimento della vittima al pronto soccorso del San Gerardo, dove è arrivata poco dopo le 20.

La Polfer ha svolto i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto, lasciando aperte tutte le ipotesi. Terminati gli accertamenti da parte delle autorità giudiziarie, la circolazione ferroviaria sulla linea Milano–Lecco via Carnate è ripresa gradualmente.

Il treno 2836 (Milano Centrale 18:20 – Lecco 19:01), coinvolto nello stop, è ripartito con circa un’ora di ritardo. Per ristabilire la regolarità del servizio si è reso necessario modificare e, in alcuni casi, cancellare il percorso di altri convogli.