Operazione SMART a Lecco: controllate 791 persone, 7 patenti ritirate

Nei comuni capofila di Lecco, Bosisio Parini e Ballabio controllate 791 persone, 715 veicoli, 7 patenti ritirate e 5 interventi su richiesta

Si è conclusa con successo l’operazione SMART (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio), promossa da Regione Lombardia per aumentare i controlli di sicurezza sulle strade regionali. Nei due fine settimana del 21–22 e 28–29 novembre 2025, l’iniziativa ha visto un’intensa attività anche nella provincia di Lecco, con 54 agenti impegnati nel fine settimana appena concluso nei comuni capofila di Lecco, Bosisio Parini e Ballabio.

«L’operazione ‘SMART’ si conferma un esempio efficace di collaborazione tra Regione Lombardia, Polizie locali e Forze dell’ordine – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. – I risultati ottenuti dimostrano quanto sia fondamentale presidiare il territorio con controlli mirati e coordinati, soprattutto nelle fasce orarie più critiche. Ringrazio sinceramente gli agenti e tutte le pattuglie impegnate: il loro lavoro, svolto con professionalità e senso del dovere, ha permesso di aumentare la sicurezza sulle nostre strade e nelle nostre città».

Persone controllate : 791 — 324 a Lecco, 424 a Bosisio Parini, 43 a Ballabio

Veicoli controllati : 715 — 206 a Lecco, 466 a Bosisio Parini, 43 a Ballabio

Verbali elevati : 93 — 24 a Lecco, 67 a Bosisio Parini, 2 a Ballabio

Fermi e sequestri : 8 — 1 a Lecco, 5 a Bosisio Parini, 2 a Ballabio

Interventi su richiesta : 5 — 3 a Bosisio Parini, 2 a Ballabio

Alcoltest : 326 conducenti sottoposti — 237 a Lecco, 58 a Bosisio Parini, 31 a Ballabio; 3 positivi — 1 a Lecco, 2 a Bosisio Parini

Drug test : 2 conducenti a Bosisio Parini, nessun positivo

Patenti ritirate : 7 — 1 a Lecco, 6 a Bosisio Parini

Incidenti rilevati: nessuno

Totale provincia di Lecco nei 2 weekend: 96 operatori impiegati, 1198 persone controllate, 1050 veicoli controllati, 124 verbali C.d.s, 12 fermi/sequestri, 580 conducenti sottoposti ad alcoltest (8 positivi), 12 patenti ritirate.

L’attività ha incluso controlli su alcol e sostanze, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e al rispetto delle norme stradali, confermando l’efficacia di una presenza capillare sul territorio anche nelle ore serali e nei weekend.

«Il progetto SMART è un’iniziativa concreta e utile – commenta il Consigliere Regionale FDI, Giacomo Zamperini – che dimostra l’attenzione costante di Regione Lombardia verso la sicurezza dei cittadini e la prevenzione dei comportamenti a rischio. I dati della provincia di Lecco confermano l’importanza della presenza sul territorio e del coordinamento tra le varie forze di

polizia. Un sentito ringraziamento all’Assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, per l’impegno nel rafforzare la collaborazione tra Comuni e Forze dell’ordine, rendendo più sicure le nostre strade».

Confronto con l’iniziativa regionale

A livello lombardo, l’operazione ha coinvolto 2.879 agenti, 337 enti locali, controllando 28.947 persone e 24.715 veicoli. Nei quattro giorni di controlli straordinari sono stati elevati 3.148 verbali e effettuati 173 fermi e sequestri, con particolare attenzione alla guida sotto alcol o sostanze stupefacenti. La collaborazione tra Polizie locali e Forze dell’ordine (21 pattuglie della Polizia di Stato, 57 dei Carabinieri e 8 della Guardia di Finanza) ha garantito una presenza capillare e coordinata.

Il valore per il territorio lecchese

L’azione coordinata nei comuni capofila lecchesi dimostra che anche in provincia i controlli programmati possono aumentare la sicurezza stradale, prevenire comportamenti a rischio e garantire una presenza costante delle istituzioni. I risultati concreti — 791 persone controllate, 7 patenti ritirate, 5 interventi su richiesta e nessun incidente — confermano l’efficacia del modello SMART, replicabile in altre zone della Lombardia.