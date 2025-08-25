Olgiate in lutto per la scomparsa di Mischa Galbusera, 50 anni

dolore

Il volontario di 50 anni, impegnato nelle corse ciclistiche e nella Pro Loco, è morto dopo una malattia. I funerali mercoledì in parrocchia.

La comunità di Olgiate Molgora piange la perdita di Mischa Galbusera, 50 anni, venuto a mancare nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 agosto 2025.

Da tempo lottava contro una malattia che lo aveva messo a dura prova, ma nonostante le difficoltà non aveva mai fatto mancare il suo impegno e la sua dedizione al paese, sempre presente nelle attività di volontariato.

Figura molto conosciuta e stimata, Mischa era figlio di Giuseppe Galbusera, a sua volta un punto di riferimento per la comunità e insignito lo scorso marzo della benemerenza civica per una vita spesa al servizio degli altri.

In particolare, Mischa era apprezzato per la sua collaborazione nell’organizzazione delle corse ciclistiche della Brianval e per la costante presenza accanto alla Pro Loco, sempre disponibile ad aiutare e a sostenere con entusiasmo le iniziative locali.

I funerali si verranno celebrati mercoledì 27 agosto 2025 nella chiesa parrocchiale di Olgiate Molgora.

