Ogni settimana razzola per il mercato, la gallina Cocca spopola sui social

Tutti i giovedì la gallina Cocca, come l’hanno ribattezzata a Olgiate Molgora, si aggira indisturbata tra i banchi del mercato settimanale. Il gruppo Facebook del paese l’ha eletta come sua mascotte.

La gallina Cocca star del paese

«La gallina non è un animale intelligente» cantavano Cochi e Renato, ma la «Cocca di Olgiate» smentisce questa credenza popolare e, dopo essere diventata la mascotte del paese, si prepara a diventare la star dei social. Ormai da diverse settimane, infatti, si vede razzolare per il paese una gallina curiosa e solitaria, avvistata soprattutto nella zona di via Aldo Moro. Il giovedì ha un appuntamento fisso: la “Cocca”, com’è stata ribattezzata prendendo in prestito il nome dialettale per indicare la gallina, gira indisturbata tra i banchi del mercato settimanale, non certo per comprare il pollo, ma forse alla ricerca di qualcosa da beccare.

Tanti i like alle sue foto postate sui social

Diffidente quanto basta, non sembra farsi avvicinare più di tanto dagli avventori del mercato e qualcuno l’ha avvistata persino all’ingresso del centro sportivo, forse desiderosa di smaltire i chili di troppo accumulati durante le feste natalizie o di collaudare la nuova parete di arrampicata. Quel che è certo è che ormai la Cocca è diventata la vera mascotte del paese e sul gruppo Facebook «Sei di Olgiate se», che riunisce più di 2.800 cittadini, le sue foto spopolano, guadagnandosi più di 100 like e riuscendo ad interrompere anche la più accesa polemica per lo sgombero della neve.

C’è chi le ha aperto una pagina su Facebook

E tra la foto di una ricetta sfiziosa e la segnalazione di qualche disguido, eccola che appare, impettita e inconsapevole, a strappare una risata a tutti quanti oppure ad augurare buon anno. «Il migliore augurio che si possa ricevere» ironizza qualcuno, mentre la pagina ufficiale della gallina, la «Cocca di Olgiate», è già arrivata a più di 50 adesioni nel giro di pochi giorni. Siamo sicuri che in breve tempo se ne guadagnerà molte altre e, nella speranza di vederla presto pubblicizzare i beveroni dimagranti come ogni influencer che si rispetti, noi le abbiamo già lasciato il nostro «like».