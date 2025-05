È stato salvato il giovane che questa mattina è salito su una gru altra 40 metri a Oggiono, minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto. L'uomo, un 28enne, è sceso dalla altra struttura prima delle 13 ed è stato affidato le cure dei sanitari sebbene incolume. Soccorritori e forze dell'ordine dopo una adrenalinica trattativa sono riusciti a convincerlo a desistere dai suoi tragici intenti.

Oggiono: salvato il 28enne salito su una gru alta 40 metri

L'intervento per il suo salvataggio era in corso in località Bersaglio, dalle 10:15 di questa mattina, giovedì 9 maggio 2025,. Il 28enneaveva scalato una gru da cantiere alta circa 40 metri, portandosi sulla sommità e generando immediata preoccupazione tra i residenti e i passanti.

La macchina dei soccorsi si è attivata in tempi rapidissimi: sul posto in mattinata sono intervenuti i Vigili del Fuoco con sei automezzi, tra cui autopompa serbatoio (APS), autoscala, mezzi del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), una jeep da coordinamento e un funzionario tecnico. La complessità dell’intervento ha richiesto la mobilitazione anche di mezzi speciali VF, giunti distaccamenti della zona.

A supporto dell’operazione sono presenti anche i Carabinieri, incaricati di mettere in sicurezza l’area e mantenere l’ordine, e il personale dell’AREU, con una automedica e un’ambulanza provenienti dalla postazione di, pronti a prestare soccorso sanitario in caso di necessità.

L’intervento è stato particolarmente delicato a causa dell’altezza della gru e della posizione instabile in cui si trovava il 28enne la persona coinvolta. I soccorritori hanno operando con estrema cautela, utilizzando tecniche specialistiche per il recupero in quota e valutando costantemente le condizioni del soggetto.

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato l’uomo ad arrampicarsi sulla struttura metallica anche se la vicenda sembra sia legata alla disperazione del giovane per problematiche di tipo lavorativo.