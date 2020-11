Oggi apre il nuovo Mc Donald’s di Osnago (e non solo)

Apre oggi, mercoledì 18 novembre 2020, il nuovo comparto commerciale delle Marasche a Osnago che comprende, tra gli altri anche il Mc Donald’s. Domani apre invece il negozio di elettronica e prodotti tecnologici Euronics.

Mc Donald’s… e non solo

Il comparto commerciale, contestato da più parti nel corso degli ultimi mesi per via dell’ennesimo atto di consumo di suolo lungo una Provinciale 342/dir martoriata negli anni dalle colate di cemento (e dal traffico e quindi dall’inquinamento), apre i battenti oggi. A inaugurare il centro è Mc Donald’s, che in virtù delle restrizioni del Dpcm funzionerà solo come “drive” fino al massimo alle 22. Domani, giovedì, sarà la volta di Euronics, Risparmio Casa e Maxi Zoo. “Non è prevista nessuna cerimonia di inaugurazione a causa dell’emergenza sanitaria” ha specificato l’Amministrazione comunale. E in realtà sarebbe stato un poco imbarazzante un taglio del nastro di un polo commerciale che proprio l’Amministrazione Brivio ha dovuto in un certo senso “sopportare”, essendo figlio di scelte politiche compiute in un passato lontano.

I negozi di abbigliamento apriranno più avanti

I negozi di abbigliamento, ovvero Jyks, Lask e Terranova apriranno invece quando la situazione sanitaria lo consentirà. Nei sei esercizi del parco commerciale troveranno lavoro, secondo i dati attuali, 110 persone con diverse forme contrattuali, buona parte delle quali residenti a Osnago o comunque nei comuni del circondario.