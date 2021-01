Nuove chiusure notturne per il Ponte di Paderno. A disporle è stata l’Amministrazione provinciale di Lecco con una apposita ordinanza relativa alla chiusura totale al transito in orario notturno della strada provinciale 54 in corrispondenza del ponte San Michele sul fiume Adda tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda per lavori di Rete ferroviaria italiana.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

Nuove chiusure per il Ponte di Paderno

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della richiesta di Rfi, che sta eseguendo i lavori sul ponte, per consentire l’arrivo in cantiere di materiale. Operazione impossibile da portare a termine contestualmente al passaggio dei mezzi.

Per questo il ponte sarà off limits questa notte, ovvero tra il 19 e il 20 gennaio 2021, tra le 22 e le 6 e anche nella notte tra il 22 e il 23 gennaio.

