Notte intensa quella tra sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 per i soccorritori della Soreu Laghi nel territorio della provincia di Lecco, dove tra l’1.30 e le 5 del mattino si sono registrati tre interventi per intossicazione, due dei quali di natura etilica.

Notte di intossicazioni: tre interventi tra Lecco, Cassago Brianza e Bulciago

Il primo episodio è avvenuto intorno alluna e mezza a Bulciago, in via Roma. L’intervento ha riguardato una persona per un’intossicazione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di base di SOS Lurago . Sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate. L’intervento si è concluso senza trasporto in ospedale.

Alle 2.47 i soccorsi si sono spostati a Lecco, sul lungolario Piave, per un’intossicazione etilica che ha coinvolto un ragazzo di 19 anni. L’evento è stato gestito in codice rosso. Sul posto un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco Anche in questo caso il paziente non è stato trasportato in ospedale.

Situazione analoga alle 4.50 a Cassago Brianza, in via Volta, dove una donna è stata soccorsa per intossicazione etilica in codice giallo È intervenuta un’ambulanza di base di SOS Lurago Anche in questo caso non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

La sequenza di episodi, concentrati nell’arco di poche ore, riaccende l’attenzione sul tema dell’abuso di alcol, soprattutto tra i più giovani, e sull’importanza della prevenzione e del consumo responsabile.