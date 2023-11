Notte di Halloween tra botte, alcol ed eccessi

Una notte di Halloween tra botte, alcol con forze dell'ordine e sanitari chiamati a compiere diversi interventi per soccorrere giovani e non solo. Quella tra il 31 ottobre e il primo novembre 2023 è stata una notte di eccessi nel Lecchese.

Le prime sirene delle ambulanze sono risuonate già nella prima serata a Lecco, in via Volta, dove un 36enne si è sentito male dopo aver alzato il gomito ed è stato trasportato dai volontari della Cri di Balisio al Manzoni con i sintomi di una intossicazione etilica. Stessa sorte per una 42enne che ha accusato un malore causato dall'alcol poco prima delle 22 sempre a Lecco, in vicolo San Nicolo'. Anche per lei un viaggio sull'ambulanza della Croce Rossa di Lecco direzione ospedale.

E' stata trasportata in codice giallo, quindi in condizioni serie, ma fortunatamente non critiche, all'ospedale di Gravedona, la 18enne che, poco dopo le 23 si è sentita male in piazza Garibaldi a Colico e ancora a Colico, una manciata di minuti prima delle 2 di questa notte, si sono dovuto mobilitare i volontari della Croce Rossa e i Carabinieri per una aggressione. A farne le spese una donna di 42 anni che è stata soccorsa e trasferita in ospedale, sempre a Gravedona, non in gravi condizioni.

Ha trascorso la notte di Halloween all'ospedale Mandic di Merate il 20enne che ha bevuto troppo e si è sentito male poco prima delle 3 a Castello Brianza, in via Ospedale. Destinazione ospedale di Erba invece per il 23enne che praticamente all'alba, intorno alle 4.45 è stato tra i protagonisti di un'accesa lite a Rogeno, in via Battisti. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i Carabinieri.