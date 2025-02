È stata una notte movimentata quella tra sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025 per i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, impegnati in numerosi interventi a causa di malori legati all'abuso di alcol. Le segnalazioni sono arrivate da diverse zone della provincia di Lecco, coinvolgendo uomini e donne che, dopo aver alzato un po' troppo il gomito, hanno manifestato sintomi come nausea, perdita di coscienza e difficoltà respiratorie. In molti casi, si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti e cure più approfondite.

Notte di eccessi: raffica di interventi per abuso di alcol

Il primo allarme è scattato alle 20:26 a Lecco, in piazza Lega Lombarda, dove una donna di 42 anni si è sentita male. un'intossicazione etilica. Subito i sanitari della Croce verde di Bosisio e gli uomini della Questura intervenuto si sono resi conto che presentava i sintomi di una intossicazione etilica. La donna è stata quindi trasportata al Manzoni di Lecco in codice giallo quindi i condizioni serie seppur non critiche.

Poco dopo, alle 21:19, un altro intervento è stato necessario a Merate, in via Vittorio Emanuele II, dove un uomo di 43 anni è stato soccorso per gli stessi motivi legati ad una eccessiva assunzione di alcol. L'ambulanza ha operato in codice verde e il paziente è stato trasportato all'ospedale di Merate.

La notte è proseguita senza tregua per i soccorritori. Alle 00:53, i sanitari sono intervenuti a Monticello Brianza, in via Sirtori Giuseppe, per un giovane di 19 anni in gravi condizioni a causa dell'abuso di alcol. L'intervento, supportato dai Carabinieri della Compagnia di Merate, è stato classificato come codice giallo e il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Vimercate per le cure.

Questi episodi testimoniano un fenomeno preoccupante e in aumento, soprattutto tra i giovani. L'abuso di alcol può causare gravi conseguenze sulla salute, portando a malori improvvisi e situazioni di emergenza che richiedono l'intervento tempestivo dei sanitari.