Nonostante tutto, è Carnevale: c’è chi si maschera comunque

Nonostante il Coronavirus, oggi, sabato 29 febbraio 2020, è comunque Carnevale. E giustamente, in barba alla paura di questi giorni e alle notizie dei nuovi contagi, c’è anche chi non si rassegna. In tanti questa mattina hanno notato una simpatica famigliola aggirarsi per le vie del centro di Merate: mamma, papà e figlio, sorridenti nel loro travestimento da astronauti preparato con minuzia di particolari. Sarebbe stato un peccato, del resto, non sfoggiare questi abiti così luccicanti solo perché l’emergenza Coronavirus ha costretto Comuni e oratori ad annullare le tradizionali sfilate. Un messaggio positivo, insomma, per provare a divertirsi nonostante la preoccupazione. Della serie: mascherine sì, ma di Carnevale!