Non vuole indossare la mascherina in ospedale e aggredisce il vigilantes. Brutta vicenda nei giorni scorsi a Merate dove le forze dell'ordine sono dovute intervenite all'ospedale cittadino dopi un parapiglia all' ingresso. Pietra dello scandalo, che ha innescato l'accesa discissione finita poi non certo amichevolmente, la richiesta di indossare, come le norme prevedono, il dispositivo di protezione personale.

Guardia giurata aggredita nei controlli degli accessi all'ospedale di Merate

L’episodio più grave è avvenuto a metà mattina, quando uno dei vigilantes alle dipendenze della società che ha l’appalto dall’Asst per il controllo degli accessi e del rispetto delle regole anti-Covid, ha chiesto a un uomo di origini straniere di indossare la mascherina. Ricordiamo i

Pugno sferrato alla nuca

Al suo rifiuto e dopo ripetute richieste da parte della guardia, è seguita una discussione che è sfociata in violenza: l’uomo ha infatti sferrato un pugno alla nuca del vigilantes, che è finito in Pronto soccorso rimediando una prognosi di 12 giorni. Il personale di sicurezza ha chiesto l’intervento dei Carabinieri e nei confronti dell’aggressore è stata sporta denuncia.

Uomo in escandescenza: non voleva alzare la mascherina

A distanza di qualche ora, in tarda mattinata, si è verificato un episodio del tutto simile, che fortunatamente non è sfociato in violenza: quando le guardie che sostano nell’atrio del Mandic hanno chiesto a un uomo di alzare la mascherina su naso e bocca quest’ultimo ha dato in escandescenza, insultando le guardie e andandosene prendendo a calci la porta d’ingresso dell’ospedale.

Niente mascherina? E' il terzo caso

Ma non è finita, perché nel pomeriggio un altro utente, anche lui rimproverato per essere senza mascherina, ha ricoperto d’insulti i vigilantes prima di andarsene dal presidio infuriato. Lasciando nella hall, da sola, la moglie incinta.