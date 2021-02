Non è Claudio Bissola il giovane arrestato per aver coltivato marijuana

Non è Claudio Bissola il giovane di Villa d’Adda che a ottobre era stato arrestato per aver coltivato marijuana in un campo di Cernusco Lombardone.

Erroneamente nell’articolo «Autista coltivatore diretto di cannabis in un campo a Cernusco Lombardone» pubblicato il 16 febbraio sulla nostra testata lo abbiamo associato ad un fatto relativo ad altra persona.

Bissola, di professione autotrasportatore, prima di essere implicato nell’inchiesta Metal-Money della Guardia di Finanza, Dda, Gico e Squadra Mobile era totalmente incensurato come precisato dal suo difensore di fiducia, l’avvocato Marcello Perillo.

Ci scusiamo con il diretto interessato per lo spiacevole errore.