Non ce l’ha fatta il motociclista che si è schiantato in moto sulla Provinciale: 51enne muore in ospedale

Non ce l’ha fatta il motociclista che si è schiantato in moto sulla Provinciale ieri, sabato 8 maggio sul confine tra Carnate e Lomagna. Come riportano i colleghi di primamonza.it Ronnie Rossini, 41enne di Milano, è deceduto all’ospedale di Vimercate in seguito alle gravissime ferite riportate nello schianto.

Una vera e propria tragedia. Non ce l’ha fatta Ronnie Rossini, 41 anni di Milano, il centauro che nel pomeriggio di ieri, sabato 8 maggio, era rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto tra Carnate e Lomagna lungo Sp 342 dir, proprio all’altezza dell’intersezione con via Matteotti e la rotonda “Del Pino”. Fatali per il centauro le profonde ferite riportate nello schianto contro una Citroen, al cui volante si trovava un 78enne che stava per immettersi nella rotatoria in direzione di Lomagna. Il milanese, che a bordo della sua Aprilia viaggiava verso Merate, non è riuscito a evitarlo.

Soccorso in codice rosso

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitati in codice rosso due ambulanze e l’auto medica, oltre che una pattuglia della Polizia locale di Carnate. Le condizioni di Rossini, nonostante fosse ancora cosciente, sono apparse gravissime fin dal primo momento e subito è stato predisposto il suo trasferimento in ospedale a Vimercate, dove purtroppo è solo stato possibile constatarne il decesso. Lievemente ferito, ma profondamente sotto shock, il 78enne, trasferito al Mandic per ulteriori accertamenti.