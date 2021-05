Scontro tra auto e moto, grave un 51enne FOTO

Scontro tra auto e moto, grave il motociclista 51enne. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale per Lecco, all’altezza della rotonda del ristorante “Il Pino”, al confine con Lomagna.

Scontro tra auto e moto

Sono serie le condizioni del motociclista 51enne coinvolto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 maggio, in un incidente stradale avvenuto a Carnate. A raccontare l’accaduto sono i colleghi di primamonza. Il sinistro si è verificato poco prima delle 15 lungo la provinciale per Lecco, all’altezza della rotonda del ristorante “Il Pino”, al confine con Lomagna.

Motociclista trasportato in ospedale

Secondo una prima ricostruzione pare che il centauro provenisse dalla Tangenziale Est diretto verso Lecco. All’altezza della rotatoria ha centrato in pieno la fiancata sinistra dell’auto che stava svoltando a sinistra. A seguito dello scontro il motociclista è caduto rovinosamente a terra, mentre la motocicletta è finita nella rotatoria. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto serie. Sul posto si sono portate un’automedica e un’ambulanza. Il 51enne è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

Alla Polizia locale il compito di rilevare l’incidente e far defluire il traffico.