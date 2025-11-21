Vigili del fuoco

Neve sulla provincia di Lecco: tanta bellezza ma anche qualche disagio

Gli episodi più frequenti hanno riguardato alberi caduti su auto e piante che hanno intralciato la sede stradale. Le zone maggiormente colpite sono il Meratese e la Valsassina, dove le squadre dei soccorritori sono al lavoro per ripristinare la sicurezza sulle strade.