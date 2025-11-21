Neve sulla provincia di Lecco: tanta bellezza ma anche qualche disagio

Neve sulla provincia di Lecco: tanta bellezza ma anche qualche disagi . Oggi, venerdì 21 novembre 2025, la provincia di Lecco si è svegliata sotto i primi fiocchi di neve della stagione, caduti anche a basse quote.
Uno scenario suggestivo che ha portato però con sé qualche disagio, soprattutto sulla viabilità.
I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire a ripetizione per far fronte alle criticità generate dalla nevicata.
Al momento, si registrano circa una dozzina di interventi dalla tarda mattinata, principalmente per soccorsi tecnici legati agli effetti della neve.
Gli episodi più frequenti hanno riguardato alberi caduti su auto e piante che hanno intralciato la sede stradale. Le zone maggiormente colpite sono il Meratese e la Valsassina, dove le squadre dei soccorritori sono al lavoro per ripristinare la sicurezza sulle strade.