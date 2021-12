Neve: auto fuori strada, camion bloccati e alberi caduti, notte intensa per i pompieri

Disagi

Raffica di interventi dei Vigili del Fuoco.

Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco di Lecco chiamati a compiere diversi interventi per i disagi causati dalla neve che nel giorno dell'Immacolata, 8 dicembre 2021, ha imbiancato il Lecchese. Se per tutta la giornata non sono state registrate particolari criticità, l'intensificazione della precipitazioni in serata, in particolare nella zona dell'Oggionese e della Brianza ha invece "fatto penare" i pompieri.

Auto fuori strada, camion bloccati e alberi caduti per l neve: notte intensa per i pompieri

Camion bloccati a causa della neve, alberi caduti sotto il peso dei fiocchi, cavi pericolanti: i pompieri lecchesi hanno fatto la spola su e giù per la provincia . In particolare i Vigili del fuoco hanno effettuato diversi tagli di piante a Ello e anche a Olgiate Molgora.

E' partita invece da Monticello la richiesta di aiuto per alcuni cavi elettrici che si sono staccati creando una situazione di potenziale pericolo.

Problematiche sulle strade

Problematiche anche per gli utenti della strada: un camion è rimasto bloccato a Sala al Barro di Galbiate e sempre a Galbiate, ma nella frazione di Bartesate un'auto è uscita di strada ed ì andata a schiantarsi. A bordo un uomo di 34 anni che è rimasto ferito in modo non grave è che è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco dai Volontari del Soccorso di Calolzio.

Un'altra auto è carambolata a Casatenovo finendo la sua corsa in un campo a lato di via Madonnina. Fortunatamente in questo caso nessuno è rimasto ferito. Incolume anche il proprietario dell'auto andata a fuoco tra Annone e Cesana Brianza.