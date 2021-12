La neve ha imbiancato il Lecchese nel giorno dell'Immacolata, tutte le foto

La magia della neve

Un miglioramento è atteso per la giornata di domani, giovedì 9 dicembre 2021, prima di un nuovo impulso perturbato che venerdì potrebbe riportare localmente pioggia e neve

Non è stata una sorpresa, diciamolo, e probabilmente (almeno per il momento) la nevicata che era stata prevista sulla nostra provincia è stata anche al di sotto delle aspettative (di sicuro di quelle dei bambini che avevano già preparato bob e tute da sci). Ma i fiocchi di neve hanno comunque imbiancato il Lecchese nel giorno dell'Immacolata.

La situazione per ora è assolutamente sotto controllo e non si segnalano problematiche o disagi alla viabilità. Ma in moltissimi Comuni della nostra provincia la neve ha fatto capolino a partire dalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021 vestendo con il suo manto bianco prati, tetti e anche qualche qualche strada.

Nevicata in Statale 36

Proprio sul fronte stradale da segnalare nevicate intense in alcuni tratti della Statale 36, sia in Brianza che sul Lago, nella zona di Mandello.

Nevica abbondantemente in Valsassina dove da Ballabio e sino all'alta Valle gli scenari sono davvero magnifici.

Fiocchi rotondi e consistenti e consistenti anche in Valle San Martino e nella zona dell'Olginatese e di Valgreghentino.

La neve ha fatto capolino anche in città, dove il Comune ha attivato il piano neve e anche un apposito canale Telegram dedicato

E il nostro innevato viaggio per la provincia di Lecco non poteva non far tappa in una Brianza innevata.

Le previsioni

Nelle prossime precipitazioni diffuse e localmente moderate, sotto forma di neve anche a quote molto basse. Secondo Arpa Lombardia un miglioramento è atteso per la giornata di domani, giovedì 9 dicembre 2021, prima di un nuovo impulso perturbato che venerdì potrebbe riportare localmente pioggia e neve. Le temperature sono previste in calo, con estese gelate notturne e con valori che anche durante il giorno si manterranno bassi e inferiori alle medie di questo periodo.