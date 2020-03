Neonato positivo al Coronavirus dimesso dal Manzoni: “Motivo di speranza che ci sprona nella lotta”

Come annunciato ieri dall’assessore Regionale Giulio Gallera, l’ospedale Manzoni di Lecco è stato “teatro” di un evento che fa sperare in un momento tanto buio. Ieri, venerdì 20 marzo 2020 infatti, è stato dimesso un neonato di quaranta giorni per rapida remissione della sintomatologia del Coronavirus . Era giunto nei giorni scorsi al Pronto Soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate per febbre e modesta sintomatologia respiratoria. I genitori erano asintomatici e per questa ragione non stati eseguiti i tamponi.

Neonato positivo al Coronavirus dimesso dal Manzoni

“Il bimbo è stato ricoverato in Pediatria ed è stato eseguito un tampone rinofaringeo, risultato positivo per COVID-19 spiegano dalla Asst di Lecco – Si è ritenuto opportuno trasferirlo al reparto di Pediatria di Lecco con il Servizio di Trasporto Neonatale per la prosecuzione delle cure. Il decorso è stato regolare, con rapida remissione della sintomatologia. Durante tutta la degenza ha proseguito l’allattamento al seno materno, nonostante la stretta osservanza delle misure di isolamento. È stato dimesso in buone condizioni generali, asintomatico. Il Manzoni di Lecco seguirà il caso con follow up a domicilio; sono previsti controlli del tampone rinofaringeo secondo gli attuali protocolli”.

Neonati e COVID-19

“Per i neonati si conferma, come per i bambini più grandicelli, la minor incidenza e la minor gravità del quadro di COVID-19. Mentre sembra esclusa la possibilità di contagio verticale (transplacentare), rimane la possibilità di contagio dopo la nascita mediante le usuali vie (droplet, contatto). Per questo motivo neonati di mamme con sospetto o accertato COVID-19 devono essere protetti dall’infezione mediante le usuali norme di prevenzione (utilizzo della mascherina, lavaggio frequente delle mani da parte della mamma). Quando possibile occorre gestire congiuntamente madre e neonato, al fine di facilitare l’interazione mamma-neonato e l’avvio dell’allattamento. In caso di sintomatologia materna importante occorrerà gestire separatamente il neonato, preservando, se le condizioni lo permettono, l’allattamento materno tramite la spremitura del latte. In Regione Lombardia queste indicazioni sono state fornite dal Comitato Percorso Nascita in accordo con le principali società scientifiche e ostetrico-ginecologiche”.

Paolo Favini, Direttore Generale dell’ASST di Lecco