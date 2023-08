Nel Parco del Curone l'addio a mamma Giulia Pozzebon

Se ne è andata tra le vette e in mezzo alla natura che tanto lei amava, chi le ha voluto bene, le dirà addio. Verranno celebrati martedì 8 agosto 2023 nel Parco del Curone, nell'area verde in località Bagaggera, i funerali di mamma Giulia Pozzebon, la 35enne originaria Merate morta nella serata di venerdì 4 agosto in un tragico incidente in montagna

Martedì l'addio a mamma Giulia Pozzebon nel Parco del Curone

La giovane, madre di due figli, stava facendo un'escursione sul monte Limidario, al confine tra la Valle Cannobina e il Canton Ticino, sulle Alpi Lepontine, insieme ad una amica.

Le due donne sarebbero state sorprese dal maltempo e forse anche a causa delle cattive condizioni del terreno la 35enne è caduta scivolando nel vuoto per oltre 100 metri.

Una fatalità che ha spezzato la vita di una giovane donna che amava e conosceva bene la montagna. Il papà Luigi, per anni si era occupato del Rifugio Alpinisti Monzesi abbarbicato sul Resegone mentre ora è gestore del Rifugio Bertacchi al lago d’Emet, in alta Val San Giacomo.

Saranno sicuramente in tanti quelli che vorranno stringersi alla famiglia partecipando alle esequie che verranno celebrate alle 16.