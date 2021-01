Necrologio: “E’ morto il 2020, la comunità mondiale ne dà il felice annuncio”

E’ morto il 2020. E la comunità mondiale ne dà il… felice annuncio. In queste ore è comparso sui social un necrologio davvero curioso e divertente, realizzato da Claudio Mattavelli, titolare dell’omonima agenzia di onoranze funebri, a cui senza dubbio non manca il senso dell’umorismo.

Necrologio: è morto il 2020!

Un necrologio divertente, per esorcizzare l’anno più difficile della storia recente, caratterizzato principalmente dalla pandemia da Covid che tanta sofferenza ha provocato. “L’anno 2020 in Covid-19”: questo il nome del “defunto” illustre. A darne non il triste, ma il felice annuncio, è “la comunità mondiale che è stata colpita dalla sua presenza”. Davvero una trovata geniale per l’agenzia di onoranze funebri Mattavelli con sedi a Osnago, Arcore, Carnate, Cornate d’Adda e Lesmo. Nessuna cerimonia funebre, però: il tutto si terrà in forma privata, evitando assembramenti “che potrebbero favorirne il ritorno”. Non sia mai…