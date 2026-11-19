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Un’interdittiva antimafia nei confronti di un’impresa che opera nel settore edilizio. È il provvedimento adottato dal prefetto di Lecco, Paolo Ponta, al termine di una serie di approfonditi accertamenti che hanno fatto emergere una rete di rapporti personali ed economici con soggetti riconducibili ad ambienti della ’ndrangheta radicati nel territorio lecchese.

‘Ndrangheta nel settore edilizio, scatta l’interdittiva antimafia per un’impresa lecchese

L’attività istruttoria è stata condotta con il contributo della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Direzione investigativa antimafia. Le verifiche hanno consentito di ricostruire collegamenti con esponenti della criminalità organizzata coinvolti nel traffico di stupefacenti e in attività di infiltrazione nell’economia legale.

Particolare attenzione è stata riservata ai rapporti di intermediazione lavorativa nel comparto delle costruzioni. Proprio attraverso queste relazioni sarebbero emerse concrete connessioni tra ambienti criminali e opportunità economiche nel settore edilizio, un comparto particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la presenza di una causa ostativa prevista dal Codice antimafia, legata all’applicazione di una misura di prevenzione personale nei confronti di un soggetto rilevante nell’assetto societario dell’impresa.

Il quadro complessivo degli elementi raccolti ha portato il prefetto Ponta ad adottare l’informazione antimafia interdittiva. Il provvedimento impedisce all’impresa di instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e di accedere a benefici pubblici nei casi previsti dalla legge.

L’intervento si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e produttivo della provincia di Lecco, portata avanti dalla Prefettura in collaborazione con le Forze di polizia. Un’azione che punta in particolare a intercettare i tentativi della criminalità organizzata di inserirsi nei circuiti economici legali e nel sistema degli appalti pubblici.