Muore travolto da un camion: era sceso per soccorrere un automobilista

E’ morto travolto da un camion lungo la Tangenziale Esterna di Milano, nel tratto tra Pozzuolo Martesana e Gessate, dopo essere sceso a prestare soccorso al conducente del furgone che lo aveva tamponato.

Travolto da un camion: 29enne perde la vita

Sebastiano Randone, 29 anni, ha perso tragicamente la vita nella tarda serata di venerdì 23 ottobre, mentre prestava soccorso al conducente del furgone che lo aveva tamponato. A riportare la notizia è primamerate.it. Il giovane, di recente, si era trasferito a Pagnano di Merate, ma in passato aveva abitato anche a Calco, Airuno e Cornate d’Adda.

Il messaggio di papà Gianluca

“Vi vorrei ringraziare a tutti per aver condiviso attimi di vita di mio figlio e di esservi stretti nel mio dolore. In questo momento non so cosa dire. Non ho parole per quello che è successo. So per certo che Sebastiano è andato via da eroe. Per aiutare il prossimo ha trovato la morte”. Queste le parole di Gianluca Randone, papà di Sebastiano, pubblicate sulla pagina Facebook del figlio.

Gli affettuosi ricordi di “Seba”

Tante le testimonianze di affetto che gli amici di “Seba” hanno lasciato sulla sua pagina Facebook.

“Ciao seba. Sono sicuro che lassù farai ridere anche gli angeli!! Mancherai!” “Ho appena saputo da un nostro amico la notizia, sono rimasto di stucco… Sebastiano ti ricorderò sempre come quel pazzo ragazzo sceso a trovarci fino a Catania porterò con me il ricordo di quella vacanza e quel sorriso sfacciato che avevi. Un abbraccio immenso amico mio da tutti noi. Ancora non ci credo…” “Sarai sempre nel mio cuore, fai buon viaggio RIP”

Al momento non è ancora stata fissata la data del funerale.