Muore a 17 anni dopo la caduta in moto: strazio per Francesco Galli, 17enne di Osnago vittima di un terribile incidente avvenuto ieri, sabato 8 aprile 2023 proprio a poca distanza dall'abitazione del giovanissimo.

Muore a 17 anni dopo la caduta in moto: strazio per Francesco Galli

Il ragazzino si è spento in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano dove era stato trasferito in condizioni disperate dopo lo schianto avvenuto in via Trento a Osnago. Un incidente in cui non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Il diciassettenne infatti ha perso il controllo della propria moto, una 125, all'altezza di un dosso mentre si dirigeva verso il centro e dopo aver urtato un albero è stato sbalzato sull'asfalto.

Grande e immediata la mobilitazione dei soccorsi me subito le sue condizioni sono apparse critiche.

Il giovanissimo, studente dell'istituto Viganò con casa a Osnago poco lontano dal luogo del sinistro, è stato come detto trasportato al Niguarda di Milano dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma in serata il cuore di Francesco ha smesso di battere.