Moto si incastra sotto a un guard rail, strada provinciale paralizzata FOTO

Moto si incastra sotto un guard rail. È accaduto intorno alle 16.30 di oggi, domenica 27 settembre 2020, tra via Como (la strada provinciale) e via Stazione a Olgiate Molgora. Il traffico sulla provinciale è attualmente in tilt e si procede a senso unico alternato.

Moto si incastra sotto un guard-rail: le dinamiche

Come riporta primamerate.it e in base alle ricostruzioni del sinistro, ancora da confermare, l’uomo stava viaggiando verso Calco e doveva svoltare a sinistra per il centro di Olgiate. Pare che il motociclista non abbia valutato bene le tempistiche di svolta o che si sia distratto, un comportamento che l’ha portato a impattare contro un’auto. Il conducente di quest’ultima è rimasto completamente illeso. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, un’automedica e un’ambulanza e il centauro, inizialmente identificato come un codice rosso, è stato trasportato all’ospedale di Merate in codice verde. Il veicolo è stato rimosso dal guard rail, che dovrà essere sistemato dalla Provincia.