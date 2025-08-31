Incidente nella Galleria Borbino con una moto a terra nel territorio comunale di Abbadia Lariana in questa domenica 31 agosto 2025, considerata la giornata clou del controesodo estivo.

Moto a terra nella galleria Borbino: code in Statale 36 e sulla Sp72

La Statale 36 è tra le strade più trafficate d’Italia e l’episodio ha contribuito a rallentare ulteriormente il traffico.

Il sinistro, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, si è verificato una manciata di minuti prima delle 17 in direzione sud. Secondo le prime informazioni, un giovane a bordo di uno scooter è caduto. Inizialmente è temuto il peggio, tanto che il personale e i mezzi sanitari sono stati mobilitati con codice rosso, di massima gravità. Successivamente, la situazione è stata valutata come codice giallo, indicativo di media gravità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Lecco, Soreu Laghi, un Mezzo di Soccorso Avanzato e un’ambulanza del Soccorso Bellanese.

Si segnalano rallentamenti sulla SP72 ad Abbadia e lunghe code sulla SS36 da Mandello, con traffico a rilento sia all’ingresso della galleria sia nella discesa dopo il distributore Agip. Non solo ma si segnala anche un tamponamento multiplo a Mandello.