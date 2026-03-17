La donna è stata travolta da uno scooter condotto da un ragazzo di 14 anni, che ha perso il controllo del mezzo.

È deceduta Eleonora Gilardi, 47 anni, rimasta coinvolta nel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026 in un incidente stradale lungo la Sp 70, tra Ello e Villa Vergano. La donna, residente a Inverigo, è stata travolta da uno scooter condotto da un ragazzo di 14 anni, che ha perso il controllo del mezzo.

Morta la donna investita domenica a Ello: Eleonora Gilardi aveva 47 anni

L’impatto è avvenuto intorno alle 14, mentre Eleonora Gilardi stava camminando lungo via Vittorio Veneto, in centro paese, un tratto di strada già noto ai residenti per la sua pericolosità. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, con ambulanze e automediche arrivate in codice rosso, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e la donna è spirata dopo essere stata ricoverata all’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

Il giovane alla guida dello scooter, che secondo alcune fonti sarebbe figlio di un’amica della vittima, non ha riportato danni significativi ed è stato trasferito in ospedale in codice verde per gli accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Merate per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento.

La tragedia riporta l’attenzione sulla sicurezza della Sp 70 e sulla necessità di interventi mirati in un tratto di strada spesso teatro di incidenti, alcuni dei quali già fatali in passato.