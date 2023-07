Montevecchia, scontro auto bici: 39enne in codice rosso

Grave incidente nella prima mattinata di oggi, domenica 30 luglio 2023, a Montevecchia. Un ciclista di 39 di Cinisello Balsamo è rimasto ferito in maniera purtroppo estremamente grave in uno scontro tra un'auto e la sua bicicletta.

Scontro auto bici: ciclista in gravi condizioni

Spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Merate che sono intervenuti sul posto ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro che si è verificato in via Monza, poco prima della rotatoria. Quel che è certo è che l'impatto tra la vettura, con a bordo un 55enne di Selvino, e la due ruote è stato violentissimo tanto che il 39 enne è stato sbalzato sull'asfalto riportando gravi traumi.

L'allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorsi è scattato intorno alle 8.30.

Considerata la gravità della situazione la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a Montevecchia, con le sirene spiegate e il codice rosso, l'ambulanza con il personale della Croce Bianca di Merate e l'auto medica con gli uomini del 118.

Non solo ma nel tentativo di velocizzare le operazioni di cura e ospedalizzazione è stata fatta alzare in volo anche l'eliambulanza decollata da Milano. Il 39enne, una volta stabilizzato è stato trasferito sull'elicottero che lo ha trasportato in ospedale San Gerardo di Monza in condizioni critiche e in codice rosso.