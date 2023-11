Montevecchia, la strada per il colle scricchiola: stop ai pedoni

Montevecchia, la strada per il colle scricchiola: divieto di transito ai pedoni in via Belvedere. Mercoledì 31 ottobre il sindaco Ivan Pendeggia ha emesso un'ordinanza per impedire l'utilizzo del marciapiede a sbalzo tra il civici 12 e 20, dove i pilastri che lo sostengono risultano particolarmente compromessi.

Montevecchia, il Comune transenna il marciapiede di via Belvedere

Un vero e proprio allarme alla sicurezza, quello scattato nelle ultime settimane a Montevecchia. La situazione in cui versa la strada che porta all'Alta Collina e particolarmente drammatica.

Sulla carreggiata e sul marciapiede, in bella mostra, ci sono crepe e avvallamenti, ma il vero problema è la parte sottostante la strada. Via Belvedere, infatti, poggia in parte sulla collina, almeno per quanto riguarda la corsia di marcia a scendere e parte di quella a salire: il marciapiede e i parapetti, costruiti tra il 1995 e il 1999, sono invece a sbalzo.

Nel pomeriggio di mercoledì 31 ottobre per far sì che l'ordinanza emessa dal sindaco Pendeggia venga rispettata, il Comune ha predisposto delle transenne in via Belvedere che impediscono ai pedoni di accedere al marciapiede.

L'Amministrazione comunale parlerà di come intende affrontare la problematica nell'assemblea pubblica in programma per la serata di venerdì 3 novembre, alle 21 nella sala civica di via Fontanile.