ATS Brianza ha segnalato una presunta positività al virus Dengue in via Verdi. Avviati interventi straordinari contro la zanzara tigre e invito ai cittadini a eliminare i ristagni d’acqua

Molteno corre ai ripari dopo la segnalazione da parte di Ats Brianza di un possibile caso umano di virus Dengue sul territorio comunale, in via Verdi.

Molteno, sospetto caso Dengue: scatta l’ordinanza per la disinfestazione

Alla luce della segnalazione, l’Amministrazione comunale diretta dal sindaco Giuseppe Chiarella ha disposto oggi, lunedì 3 agosto 2026, un’apposita ordinanza con l’obiettivo di informare la popolazione sui potenziali rischi di contagio e indicare le misure necessarie di bonifica primaria e igiene ambientale da adottare per contenere la presenza degli insetti vettori.

ATS Brianza ha infatti consigliato l’emissione del provvedimento, prevedendo l’eliminazione dei focolai larvali rimovibili, il trattamento e la copertura di quelli non rimovibili e, se necessario, la possibilità per gli operatori della ditta incaricata della disinfestazione di accedere alle aree private per effettuare gli interventi.

La prevenzione della Dengue passa principalmente dalla riduzione della popolazione di zanzare, attraverso la rimozione dei ristagni d’acqua e l’utilizzo di adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi nelle aree pubbliche e private, secondo le indicazioni del “Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta delle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”.

La febbre Dengue è una malattia virale acuta trasmessa all’uomo generalmente dalle zanzare del genere Aedes, in particolare dalla Aedes albopictus, conosciuta come zanzara tigre. Questa specie ha un’attività prevalentemente diurna, punge sia all’esterno sia all’interno dei locali, ma completa il pasto di sangue prevalentemente all’aperto.

Per contenere il rischio di diffusione della malattia, il Comune sottolinea la necessità di adottare le misure previste dal PNA, contrastando la presenza dell’insetto vettore sul territorio.

Il Comune di Molteno ha inoltre affidato con urgenza alla ditta Lario Control, specializzata nelle attività di disinfezione e disinfestazione dagli insetti, un intervento mirato per rispondere alle problematiche evidenziate da ATS Brianza.

L’ordinanza nasce dalla necessità di potenziare gli interventi a tutela della salute pubblica, con l’obiettivo di prevenire e controllare eventuali malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura degli insetti vettori.

Le disposizioni per cittadini e proprietari di immobili

L’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Chiarella coinvolge anche cittadini, proprietari, amministratori, occupanti e conduttori degli immobili, chiamati a collaborare nelle attività di prevenzione. Il provvedimento prevede che, qualora necessario, venga consentito l’accesso alle aree private alla ditta incaricata dal Comune, così da permettere interventi efficaci di bonifica e contenimento della presenza della zanzara tigre.

Ai residenti viene chiesto innanzitutto di eliminare qualsiasi possibile ristagno d’acqua, rimuovendo raccolte presenti in sottovasi, secchi, bidoni, annaffiatoi, pneumatici, teli o altri contenitori. I recipienti inutilizzati dovranno essere svuotati periodicamente oppure conservati capovolti, mentre cortili, giardini e aree esterne dovranno essere mantenuti puliti, evitando la formazione di nuovi focolai larvali.

Dove non sia possibile eliminare i ristagni, come nel caso di tombini e caditoie, dovranno essere effettuati trattamenti con prodotti larvicidi idonei, seguendo le indicazioni riportate sulle confezioni autorizzate. Dovranno inoltre essere adeguatamente coperti cisterne, serbatoi e contenitori destinati alla raccolta dell’acqua.

Il Comune invita quindi tutta la cittadinanza a collaborare adottando ogni comportamento utile a limitare la proliferazione delle zanzare e a seguire le indicazioni fornite dagli operatori incaricati e da ATS Brianza.

Le precauzioni durante gli interventi di disinfestazione

Durante le operazioni di disinfestazione sarà necessario adottare alcune precauzioni per garantire la sicurezza delle persone e degli animali. Il Comune raccomanda di tenere chiuse porte e finestre durante i trattamenti, di non sostare nelle aree interessate dagli interventi e di ricoverare gli animali domestici.

È inoltre richiesto di rimuovere o coprire alimenti e recipienti destinati al consumo umano e animale, evitare di lasciare all’esterno biancheria e giochi per bambini e attenersi alle eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla ditta incaricata.

Le misure di protezione individuale contro la Dengue

L’ordinanza ricorda infine che, per ridurre il rischio di trasmissione degli Arbovirus, è fondamentale intervenire anche nelle aree private attraverso il controllo della presenza della zanzara vettore, utilizzando prodotti insetticidi idonei all’uso domestico e rimuovendo i luoghi dove gli insetti possono riprodursi.

Tra le misure consigliate alla popolazione rientrano l’utilizzo all’aperto di repellenti cutanei registrati come biocidi o presidi medico chirurgici, seguendo attentamente le indicazioni riportate nei fogli illustrativi e prestando particolare attenzione all’utilizzo su bambini, donne in gravidanza e in allattamento.

Viene inoltre raccomandato di indossare, soprattutto all’esterno, abiti di colore chiaro che coprano il più possibile il corpo e di utilizzare zanzariere integre e ben chiuse su letti, finestre e porte d’ingresso, in particolare in assenza di impianti di condizionamento.

Nel caso venga riscontrata la presenza di zanzare negli ambienti interni, è possibile utilizzare spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure diffusori elettrici, avendo cura di arieggiare bene i locali prima di soggiornarvi nuovamente.