Minaccia di buttarsi dal Ponte di Paderno: salvato

Minaccia di buttarsi dal ponte di Paderno: maxi spiegamento di soccorsi e forze dell’ordine. L’episodio è accaduto poco dopo le 14.30 di oggi, giovedì 15 ottobre 2020.

Minaccia di buttarsi dal Ponte di Paderno

Si sono registrati attimi di grande concitazione, questo pomeriggio al ponte San Michele, sulla sponda di Paderno d’Adda. Un 41enne infatti avrebbe minacciato di togliersi la vita buttandosi dal viadotto che sovrasta la valle dell’Adda, tristemente noto proprio per la lunghissima scia di suicidi che ne ha segnato la storia. Sul posto, avvertiti da alcuni passanti, sono sopraggiunti Carabinieri, Polizia Locale e un’autoambulanza. La zona è stata provvisoriamente interdetta al traffico per consentire di prestare soccorso al 41enne, in stato confusionale. Il tutto è fortunatamente rientrato e l’uomo è stato preso in carico dal personale della Croce Bianca di Merate e dai militari.