Tragedia nel Meratese nella giornata di ieri, sabato 17 gennaio 2026: un neonato di un mese è deceduto dopo un trasferimento d’urgenza all’ospedale Mandic di Merate.

Purtroppo si sono rivelati vani tutti i tentativi di soccorso messi in atto per salvargli la vita.

Il piccolo, che viveva a Verderio con la famiglia, sarebbe stato trovato privo di conoscenza dai genitori nella tarda mattinata.

Meratese, muore neonato di un mese: corsa disperata all’ospedale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, la madre si sarebbe svegliata attorno a mezzogiorno dopo essersi addormentata nuovamente accanto al bambino nel letto matrimoniale.

Il neonato, allattato nelle prime ore del mattino, non mostrava più segni vitali e risultava in arresto respiratorio.

Immediata la richiesta di aiuto al numero unico di emergenza 112, che ha attivato i soccorsi.

Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Merate.

Vista la criticità della situazione e per abbreviare i tempi di intervento, i militari hanno deciso di trasportare il bambino e i genitori direttamente in ospedale a bordo dell’auto di servizio.

La corsa verso il Pronto soccorso del Mandic è stata tempestiva, ma purtroppo non sufficiente.

Una volta arrivati in ospedale, il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvare il piccolo, il cui decesso è stato dichiarato poco dopo.

I genitori, comprensibilmente sotto choc, hanno altri due figli che al momento dell’accaduto si trovavano dai nonni.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la salma del neonato è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti medico-legali necessari a chiarire le cause della morte.

Saranno gli esiti degli esami a stabilire con precisione quanto accaduto.