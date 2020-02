Merate, sindaco Panzeri: “Domani regolare apertura di tutti i servizi pubblici”

Il sindaco di Merate Massimo Panzeri rassicura: “Salvo successive controindicazioni, domani regolare apertura di tutti i servizi pubblici, scuole primarie e secondarie in primis”.

“Cari concittadini, sto seguendo, come tutti immagino, l’evoluzione degli effetti della diffusione del Coronavirus che sta purtroppo coinvolgendo anche il territorio lombardo. NON ci sono al momento comunicazioni ufficiali degli organi sanitari e prefettizi che limitino attività pubbliche nel nostro Comune, se non per libera scelta. Per cui, salvo successive controindicazioni, mi sento di rassicurare rispetto alla regolare apertura domani di tutti i servizi pubblici, scuole primarie e secondarie in primis”.