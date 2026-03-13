soccorsi mobilitati

Merate, paura davanti alla scuola: tre ragazzi travolti da una moto

Incidente in via dei Lodovichi, nei pressi dell’istituto Viganò.

Merate, paura davanti alla scuola: tre ragazzi travolti da una moto

Merate · 13/03/2026 alle 09:13

Mattina di paura a Merate, in via dei Lodovichi, nei pressi dell’istituto Viganò. Tre giovani sono stati investiti da una moto poco dopo le 8 di oggi, venerdì 13 marzo 2026.

Merate, paura davanti alla scuola: tre ragazzi travolti da una moto

Secondo la ricostruzione, il motociclista, svoltando da via De Gasperi, ha urtato violentemente un’Audi verde. L’impatto lo ha fatto perdere il controllo: prima ha colpito i cartelli dello spartitraffico, poi ha travolto i tre ragazzi che si trovavano sul marciapiede di fronte alla scuola.

Momenti di terrore soprattutto per una ragazza, rimasta a terra immobile, impossibilitata a muovere il collo.

I soccorsi sono arrivati immediatamente: in codice rosso sono giunti sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Merate, l’automedica e un’altra ambulanza della Croce Rossa di Casatenovo, affiancati dalla Polizia Locale di Merate.

Fortunatamente, con il passare dei minuti, le condizioni dei ragazzi sono sembrate meno gravi del temuto.

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