Pena di 17 anni e 3 mesi in appello per sette casi avvenuti tra il 2014 e il 2018 a Trieste. L’ASST di Lecco dispone la sospensione immediata. L’assessore Guido Bertolaso annuncia verifiche anche sulla cooperativa coinvolta.

Medico condannato per omicidio volontario: sospeso dal Pronto Soccorso di Merate. “Dopo aver appreso la notizia della condanna in secondo grado per omicidio volontario di un medico in servizio al Pronto Soccorso di Merate, su cui pesa una pena in appello a 17 anni e 3 mesi per sette casi legati a interventi avvenuti tra il 2014 e il 2018 a Trieste, comunico che da parte dell’ASST di Lecco è stata prontamente disposta nei suoi confronti la sospensione immediata dai turni, a tutela dei pazienti e del personale sanitario”.

Questo l’annuncio dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, giunto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio 2025.

“È doveroso distinguere con chiarezza – ha aggiunto Bertolaso – tra il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva e l’etica della responsabilità che deve guidare chi opera in contesti delicatissimi come un Pronto Soccorso. Parliamo di professionisti chiamati a prendere decisioni cruciali con serenità e consapevolezza, in situazioni di emergenza, dove la fiducia dei cittadini e la credibilità del sistema sanitario non possono essere messe in discussione.

Medico condannato per omicidio volontario: sospeso dal Pronto Soccorso di Merate

Questa vicenda evidenzia ancora una volta le criticità legate al ricorso alle cooperative per il reclutamento di personale sanitario. È intollerabile la prassi secondo cui alcune cooperative impieghino personale senza condividere in modo completo e trasparente tutte le informazioni rilevanti con le strutture sanitarie con cui collaborano. Le direzioni ospedaliere devono essere messe nelle condizioni di conoscere ogni elemento utile a valutare l’idoneità dei professionisti che operano nei propri reparti, soprattutto in contesti ad alta complessità come il Pronto Soccorso”.

“Per questo motivo – ha sottolineato Bertolaso – oltre alla sospensione del medico, verranno avviate immediate verifiche e saranno adottati i provvedimenti del caso anche nei confronti della cooperativa coinvolta, qualora emergano responsabilità o omissioni informative. Il rispetto delle regole, degli obblighi di comunicazione e dei requisiti di trasparenza è un presupposto imprescindibile per poter operare all’interno del sistema sanitario pubblico”.

“È anche per questo – ha ribadito l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – che Regione Lombardia si è battuta per superare il sistema dei cosiddetti ‘gettonisti’ e per ridurre drasticamente la dipendenza dalle cooperative, con l’obiettivo di riportare sotto il pieno controllo pubblico la selezione e la gestione del personale che opera nei nostri ospedali.

Siamo determinati a eliminare definitivamente ogni residua criticità e ogni possibile strascico di queste prassi. La tutela della salute dei cittadini, la sicurezza delle cure e la piena affidabilità del sistema sanitario regionale restano la nostra priorità assoluta”.