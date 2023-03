Sei persone coinvolte, la più giovane una ragazzina di soli di 15 anni e il più "vecchio" un giovane che di anni ne ha 25, in una maxi rissa a Lecco. E' successo nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 nei pressi dell'ex bingo di via della Pergola.

Maxi rissa a Lecco tra giovanissimi

L'allarme, che ha messo in moto la macchina dei soccorsi e quella delle forze dell'ordine è scattato intorno a mezzanotte. Sul posto la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco sebbene nessuno dei coinvolti, come detto una ragazzina di 15 anni, una 16enne, una 18enne , due 23enni e un 25enne, sia poi stato trasportato in ospedale. Come detto mobilitati anche i Carabinieri che indagano sull'evento violento.

Notte agitata tra incidenti, malori e alcol

Quello di mezzanotte non è stato l'unico intervento al quale sono stati chiamati sanitari e forze dell'ordine questa notte.

Poco prima di mezzanotte e mezza l'auto medica con a bordo gli uomini del 118 e l'ambulanza con i volontari della Croce Rossa di Olgiate, a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità si sono dirette in via Como a Olgiate dove una 33enne si è sentita male. Inizialmente si è temuto il peggio. Dopo le prime tempestive cure prestate sul posto il quadro clinico della donna è apparso decisamente meno grave e la malcapitata è stata trasportata all'ospedale di Merate in codice verde per accertamenti. Anche in questo caso sono stati allertati i Carabinieri.

Ancora un codice rosso una manciata di minuti prima delle 3 di questa notte per un incidente in Statale 36, all'altezza dell'Orsa Maggiore tra Lecco ed Abbadia. Un'auto con a bordo una ragazza di 22 anni e e un ragazzo di 25 si è schiantata finendo fuori strada. Sul posto due ambulanze, l'auto medica, le forze dell'ordine e e anche i Vigili del Fuoco di Lecco. Fortunatamente, a dispetto del maxi allarme, i due giovani non hanno riportato ferite.

Non si è reso necessario il trasporto in ospedale nemmeno per la la ragazzina di 18anni che si è sentita male intorno alle 4 di notte in via Statale a Osnago. A soccorrerla sono stati i volontari della Croce Bianca di Merate che si sono resi conto che la giovanissima presentava i sintomi, fortunatamente non gravi, di una intossicazione da alcol.