Sei i mezzi coinvolti e altrettante le persone

Grave incidente nella prima mattinata di oggi, lunedì 7 luglio 2025, a lungo la Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", in direzione Milano. Intorno alle 7.40, all’altezza dell’area di servizio di Suello, poco prima del ponte di Annone, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto sei veicoli.

Maxi incidente a catena in Statale 36: traffico bloccato verso sud

Secondo le prime informazioni, sono diverse le persone coinvolte, tra cui una ragazzina di 12 anni, due giovani sui vent’anni, due cinquantenni e una donna di 60 anni. Le esatte cause del sinistro sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Fortunatamente nessuno dovrebbe aver riportato gravi ferite.

Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze inviate dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza (AREU), insieme agli agenti della Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco di Lecco.

L'incidente ha provocato gravi ripercussioni sul traffico: la carreggiata sud della SS36, in direzione Milano, è rimasta completamente bloccata per tutta la durata dei soccorsi e delle operazioni di messa in sicurezza.

Le code si sono rapidamente estese fino al tunnel del Monte Barro.