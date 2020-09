Mattinata di passione per un camion ribaltato sulla provinciale. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 7 settembre 2020, lungo la strada provinciale 342-dir, all’altezza del ristorante La Ca’ di Mat di Osnago. Sono in corso in questo momento le attività di rimozione del mezzo.

Un autoarticolato di un’azienda di imballaggi si è ribaltato nella mattinata di oggi, lunedì 7 settembre, mentre percorreva la Sp 342-dir a Osnago diretto verso Milano. Il mezzo si è sbilanciato, uscendo così di strada e finendo nel canale laterale che separa la carreggiata dal controviale. Il camion è rimasto inclinato senza possibilità di poter tornare sulla strada, generando così disagio sulla Provinciale in entrambi i sensi di percorrenza. Sul posto si è presentata una pattuglia della Polizia Locale per regolare il traffico a senso alternato con evidenti rallentamenti in entrambe le direzioni. Da pochi minuti sono cominciate le operazioni di rimozione dell’autoarticolato dal luogo del misfatto. Una speciale gru si sta infatti occupando di rimettere sull’asse stradale il veicolo inclinato. Fortunatamente, il ribaltamento non ha arrecato danni a terzi.