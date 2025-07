in super

Due incidenti a distanza di poco tempo lungo la SS36: a Dorio coinvolti tre veicoli, a Civate un’auto contro un ostacolo. Feriti trasportati in ospedale, traffico rallentato.

Mattinata complicata quella di oggi, lunedì 14 luglio 2025, lungo la Statale 36 , con due distinti incidenti stradali avvenuti nel giro di poco più di un'ora in direzione nord, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e causato rallentamenti alla viabilità.

Mattinata di incidenti sulla Statale 36: disagi alla viabilità e due feriti trasportati in ospedale

Il primo sinistro si è verificato intorno alle 7:50 all'altezza della galleria Monte Piazzo, nel territorio di Dorio. Coinvolti due autovetture e un furgone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano per un intervento di soccorso tecnico urgente, durato circa due ore. Due uomini, di 29 e 36 anni, sono stati trasportati all'ospedale di Gravedona in codice verde. Allertati anche Polstrada Lecco, pompieri e la centrale operativa Soreu dei Laghi. L’intervento è stato supportato da un’ambulanza della base del Soccorso Bellanese.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo, alle 9:04, sempre sulla SS36 in direzione nord, nel tratto compreso tra la SP639 Erba/Como/Suello e Civate/Isella. In questo caso un veicolo è finito contro un ostacolo. Coinvolto un uomo di 43 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco. Sul posto sono intervenute due ambulanze, tra cui un mezzo di soccorso avanzato MSA1 (LC_003) e un’ambulanza base della Croce Verde di Bosisio Parini. Allertati anche la Questura di Lecco, i Vigili del Fuoco e Soreu dei Laghi.

Entrambi gli episodi hanno comportato disagi al traffico lungo l’arteria principale che collega la Brianza e Lecco con la Valtellina e il lago di Como.