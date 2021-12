Mascherina all'aperto: aumentano i Comuni lecchesi che dispongono l'obbligo

Covid-19

Il provvedimento ha l'obiettivo di dare un freno all'aumento dei contagi

Aumentano i Comuni lecchesi dove è stato disposto l'obbligo della mascherina anche all'aperto. L'ultima ordinanza, solo in ordine di tempo, è stata emanata dal sindaco di Castello Brianza Aldo Riva.

Il provvedimento, voluto per dare un freno all'aumento dei contagi è in vigore da ieri, 13 dicembre 2021 e lo sarà sino a fine anno in via E. De Amicis – via Dante nell’area antistante l’edificio nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì concomitanti a quelli di funzionamento delle attività scolastiche nell’orario ricompreso tra le 08:15 e le 08:40 e tra le 15:15 e le 15:40

Mascherina obbligatoria anche in Pizza Mons. Gallizia e parcheggio antistante il civico 11 e 24 di via Roma, domenica 19.12.2021 dalle08:00 alle ore 18.