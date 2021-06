Manifestazione (semideserta) in piazza per Carlo Gilardi, l'ottantenne airunese ospite da tempo della casa di riposo Airoldi e Muzzi di Lecco la cui vicenda da mesi suscita polemiche. Uno sparuto gruppo dimostranti, nella mattinata di oggi, mercoledì 2 giugno 2021, ha "addobbato" piazza Garibaldi a Lecco con striscioni e volantini.

"Siamo qui oggi, nella giornata della Festa della Repubblica per chiedere che vengano rispettate le richieste del Garante nazionale per le persone private della liberta che lo scorso 3 maggio ha incontrato il professor Gilardi" hanno detto i manifestanti che si sono anche incatenati ad una transenna posizionata in piazza.

Una manifestazione come detto poco partecipata e dai toni sicuramente duri. Quegli stessi toni che ormai da mesi infiammano la discussione intorno a una vicenda dolorosa che con diversi strascichi legali. Proprio nelle scorse nelle scorse settimane i vertici della casa di riposo di Germanedo hanno dato mandato ai propri legali di sporgere querela contro l’ex consigliere comunale della Lega Nord Giovanni Colombo, la trasmissione televisiva «Le Iene» e pure la contro la supporter 45enne di Brescia che entrò nell’istituto per incontrare Carlo Gilardi.

Mario Stojanovic