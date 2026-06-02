Una violenta ondata di maltempo sta colpendo la Lombardia nella giornata di martedì 2 giugno 2026, causando diffuse criticità sul territorio e impegnando intensamente i Vigili del Fuoco in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente.

Nel corso della giornata, le squadre di soccorso hanno effettuato oltre 430 interventi legati alle condizioni meteorologiche avverse, su un totale di 632 richieste complessive gestite dalle sale operative. Le principali operazioni riguardano allagamenti diffusi, caduta di alberi e rami pericolanti, oltre a danni a edifici e infrastrutture provocati dal vento e dalle forti precipitazioni.

Maltempo in Lombardia: oltre 430 interventi dei Vigili del Fuoco tra allagamenti, alberi caduti e disagi alla viabilità

Nel dettaglio, si contano 291 interventi per danni d’acqua e allagamenti, 109 per alberi pericolanti o caduti, 19 per dissesti statici e danni a tetti e coperture, oltre a 6 interventi per prosciugamenti e straripamenti e 5 per frane e smottamenti.

La situazione risulta particolarmente complessa in diverse aree della regione. Le province maggiormente colpite sono Varese, con 147 interventi, seguita da Milano con 89, Monza e Brianza con 75, Lodi con 45 e Cremona con 22. Anche a livello comunale si registrano numerose criticità, soprattutto a Varese (51 interventi), Graffignana (19), Busto Arsizio (18), Milano e Solaro (16 ciascuno), Monza (15), Legnano e Induno Olona (13 ciascuno), Saronno (12) e Castellanza (11).

Sul territorio si segnalano in particolare sottopassi e strade allagate, con difficoltà alla circolazione e interventi continui per la messa in sicurezza di alberature e coperture danneggiate dal forte vento. Permangono inoltre disagi sulla viabilità principale, soprattutto lungo la Strada Statale 36, dove si registrano rallentamenti e allagamenti nella zona di Lissone.

Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta con squadre e mezzi provenienti dai diversi comandi provinciali, impegnati nel fronteggiare le numerose richieste di intervento e nel ripristino delle condizioni di sicurezza. Le autorità invitano alla prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari nelle aree maggiormente colpite.

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Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e resteranno attive fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari nelle aree maggiormente colpite dal maltempo.