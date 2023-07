AGGIORNAMENTO ore 20.15 Maltempo, disastro in Brianza: restano interrotte le linee ferroviarie per Lecco. E' ancora infatti sospesa la circolazione ferroviaria sulla Milano-Lecco-Sondrio- Tirano, interrotta dalle 13.55 di oggi, lunedì 24 luglio 2023, per danni nella stazione di Monza dovuti al maltempo che ha provocato il danneggiamento della copertura della stazione. Bollino rosso anche sulla Lecco-Carnate–Milano-Porta Garibaldi e sulla la Lecco-Molteno-Monza. Sono state riattivate invece le linee Milano- Chiasso e Rho-Gallarate. "I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per le necessarie verifiche sull'infrastruttura e riattivare la circolazione non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza - spiegano da Trenord - E' In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale. In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale". Anche i Vigili del fuoco di Lecco sono scesi in campo in supporto dei colleghi monzesi per il disastro provocato dal maltempo in Brianza che ha anche causato una vittima. A Lissone una donna di 58 anni è morta schiacciata da un albero franato al suolo.

Linee ferroviarie lecchesi, ma non solo, nel caos. A causa della forte ondata di maltempo che ha interessato buona parte della Lombardia (ricordiamo che è in vigore una allerta meteo arancione con situazione, secondo le previsioni, in peggioramento nella serata di oggi, lunedì 24 luglio 2023) la circolazione dei treni in tilt. Al momento risulta chiusa la stazione di Monza (la situazzione è ben evidente nella foto di copertina)

Trenord, attraverso il suo sito internet (sul quale per altro si rilevano delle problematiche nella sezione riguardante l'aggiornamento in tempo reale di tutta la rete lombarda) ha diffuso un avviso di criticità segnalado come detto anche la chiusra delle stazioni di Monza e Gallarate

Maltempo: b ollino rosso sulle linee lecchesi e non solo

"Il servizio ferroviario sta subendo modifiche e interruzioni a causa dei danni subiti in diverse aree della rete lombarda - Le stazioni di Monza e Gallarate sono chiuse. Ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso."

Al momento ci sono in media ritardi di 60 minuti su tutta le rete.

Pesantissimi i disagi per i pendolari lecchesi che utilizzano la Lecco-Carnate–Milano-Porta Garibaldi, la Tirano-Sondrio -Lecco-Milano e la Lecco-Molteno-Monza.