Forti temporali e grandine: allerta arancione su Lecco

Forti temporali e grandine: scatta l'allerta arancione su Lecco e non solo emessa dalla sala operativa della Protezione civile regionale.

(Video Centrometeolombardo)

Allerta arancione su Lecco

"Previsto per la seconda parte della giornata di oggi , lunedì 24 luglio 2023, un aumento dell'instabilità su tutta la Regione, in particolare tra il tardo pomeriggio e la notte, quando rovesci di pioggia e temporali potranno interessare Alpi, Prealpi ed alta pianura. Le cumulate di pioggia maggiori saranno più probabili sui settori prealpini" si legge nel documento di allerta.

Forti temporali e grandine

La sala operativa mette in guardia: "I fenomeni temporaleschi su Alpi e Prealpi potranno risultare estesi e di forte intensità, con associati intense raffiche di vento di tipo lineare (downburst) e grandine con chicchi di medie-grandi dimensioni. In pianura i fenomeni saranno più localizzati, ma potranno risultare di forte intensità, con forti raffiche in prossimità dei fenomeni più intensi".

Maltempo anche domani

"Nella prima parte della giornata di domani 25/07 è previsto il transito della parte più attiva della perturbazione con precipitazioni diffuse su tutta la Regione, a prevalente carattere temporalesco. I temporali evolveranno progressivamente da Ovest verso Est e la probabilità di fenomeni di forte intensità risulterà massima fino al mattino" si legge ancora nel bollettino della Protezione civile.

Tra il pomeriggio e la serata atteso generale miglioramento ad iniziare dai settori alpini e successivamente sulla pianura partendo da Ovest.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 25/07 i nuovi scenari previsionali per l’eventuale aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.