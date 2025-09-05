Dolzago, Lecco, Missaglia, Molteno e Oggiono riceveranno nuovi fondi per affrontare le conseguenze del maltempo che, tra l’8 e il 12 settembre 2024, aveva provocato gravi danni in Lombardia. Si è svolta ieri, giovedì 4 settembre 2025, a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri che, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 10.320.000 euro destinati alla realizzazione degli interventi connessi allo stato di emergenza già dichiarato.

Maltempo di settembre 2024: nuovi fondi ai comuni lecchesi colpiti

Durante quei giorni, la provincia di Lecco – in particolare i comuni di Dolzago, Lecco, Missaglia, Molteno e Oggiono – era stata travolta da un evento meteorologico estremo, con piogge intense e improvvise che in poche ore avevano scaricato al suolo quantitativi equivalenti a un mese di precipitazioni. Le conseguenze furono pesanti: allagamenti, esondazioni, colate di fango e movimenti franosi provocarono gravi danni a infrastrutture viarie, edifici pubblici e privati e numerose attività produttive.

Il nuovo finanziamento rafforza quanto già deciso nei mesi successivi all’ondata di maltempo, quando lo Stato aveva stanziato 2,8 milioni di euro per interventi urgenti di soccorso e ripristino. Una parte di quelle risorse era stata destinata proprio ai comuni lecchesi maggiormente colpiti, che avevano potuto avviare lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di strade, edifici e aree pubbliche.

Grazie ai fondi aggiuntivi deliberati dal Governo sarà ora possibile proseguire con gli interventi di più ampio respiro, finalizzati alla messa in sicurezza idrogeologica, al ripristino delle infrastrutture e al sostegno concreto della popolazione e delle attività economiche.

Parallelamente, Regione Lombardia ha attivato le procedure per consentire a cittadini, imprese e associazioni di presentare domanda di contributo tramite il portale “Bandi e Servizi”, così da completare la ricognizione dei danni e programmare ulteriori misure di sostegno.