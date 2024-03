Maltempo: decine di interventi dei Vigili del fuoco. Mezza Lombardia allagata

Notte di intenso lavoro quella tra tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024 per i Vigili del fuoco di Lecco chiamati non solo ad intervenire per il terribile schianto avvenuto in Statale 36, ma anche per decine di interventi causati dal maltempo.

Maltempo: decine di interventi dei Vigili del fuoco

Un fortissimo temporale si è infatti abbattuto poco prima delle 23 in particolare sulla zona sud della provincia di Lecco. Il meratese la zona più colpita.

In campo sono scese sei squadre di pompieri mobilitate sia dal comando provinciale di piazza Bione a Lecco che dai distaccamenti di Merate, Bellano e Valmadrera.

Una dozzina le richieste di soccorso eseguite per i danni causati dalla piogge torrenziali. Inoltre dalle 8.00 sono stati effettuati altri 6 interventi di soccorso per allagamenti della sede stradale e piante cadute che compromettono la viabilità. In campo squadre da Lecco Merate Bellano e Carate.

La squadra nautica dei Vigili del fuoco è intervenuta invece sul lungolago di Lecco per una barca finita a riva a causa probabilmente del maltempo della notte che le ha fatto rompere gli ormeggi.

Al momento è in vigore una allerta meteo arancione per il Lecchese.

"Tra la mattinata e il tardo pomeriggio di oggi 31/03 è prevista un’intensificazione dei flussi umidi con passaggi di intense bande di precipitazione in transito da Ovest a Est e allungate da Sud-Ovest verso Nord-Est, anche a carattere di rovescio o temporale. Per effetto orografico le precipitazioni saranno più intense e persistenti sulle zone prealpine ed alpine e sulle zone di Alta Pianura, specie occidentali con cumulate che localmente in 12 ore potrebbero avere picchi di oltre 60 mm - si legge nel documento di allerta - Fenomeni in attenuazione nel tardo pomeriggio, un po’ più persistenti per innesco orografico sulla fascia prealpina e alpina. In serata e tarda serata previste nuove precipitazioni diffuse in estensione da Ovest verso Est generalmente deboli sulle zone di pianura, moderate o localmente forti su zone prealpine e alpine. Quota neve generalmente superiore a 1300-1500 metri. In mattinata durante gli eventi più intensi, la quota neve localmente potrà scendere a quote inferiori ma senza accumuli significativi. Attesa ventilazione moderata o localmente forte, specie nelle ore centrali da Est in pianura e da Sud in quota con raffiche massime sino a 70 km/h in Val Chiavenna e su Appennino".

Danni in tutta la Lombardia per il maltempo

Numerosi disagi e richieste di intervento dei Vigili del Fuoco in tutta la Lombardia.

Le squadre di soccorso sono state costantemente impegnate per gestire situazioni legate ad allagamenti e tagli di piante, con conseguenti problemi alla circolazione su diverse arterie stradali.

Dalla mezzanotte alle 10 di oggi, sono stati effettuati oltre 150 interventi di soccorso su tutto il territorio. I comandi più colpiti sono stati:

- Milano con 70 interventi,

- Varese con 30 interventi,

- Como con 16 interventi,

- Monza-Brianza con 15 interventi,

- Brescia con 11 interventi

- Cremona con 6 interventi.

Nel comune di Gavirate (VA) in via Cornelio Rovera si è aperta una voragine, tre persone sono state evacuate a titolo precauzionale.

Grazie agli sforzi incessanti delle squadre dei Vigili del Fuoco, la situazione è in fase di miglioramento, ma al momento risultano ancora una ventina di richieste di intervento in coda su tutto il territorio. In particolare, a Milano sono state segnalate 12 richieste di soccorso, a Monza 6, a Como 3 e a Varese 2.

E ora cosa ci attende dal meteo?

"Sulla nostra regione fino a lunedì mattina, condizioni instabili e precipitazioni quasi sempre possibili, per via di una vasta depressione atlantica che interessa gran parte dell'Europa, la quale convoglia sull'Italia correnti in quota dai quadranti meridionali - spiegano gli esperi di Meteo Val San Martino - Oggi ci attende una giornata con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi. Precipitazioni possibili per tutta la giornata, anche a carattere di rovescio e temporale. Inizialmente sparse di debole- intensità, moderata soprattutto a ridosso dei rilievi, in attenuazione o locale esaurimento nel pomeriggio, verso sera di nuovo in intensificazione. Quota neve tra 1500 e 1800 metri, ma localmente fino a 1200 metri fino al mattino".

E le temperature? "Minime stazionarie, massime in lieve calo. Minime nelle zone da noi monitorate comprese tra +4.4 gradi di Valcava e +8.8 gradi di Olginate".

Le previsioni per Pasquetta

"Domani giornata inizialmente molto nuvolosa o coperta con piogge e rovesci al pomeriggio, anche a carattere temporalesco. Ampie e rapide schiarite alla sera fino a cieli sereni o poco nuvolosi2.