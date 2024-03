Enorme albero frana sulla Sp 51. Piante pericolanti nel Meratese e Casatese

Paura intorno all'ora di pranzo di oggi, domenica 31 marzo 2024, a Barzanò dove un grosso albero è franato sulla strada.

Barzanò: enorme albero frana sulla strada

L'ennesimo danno causato dall'ondata di maltempo è avvenuto sulla strada Provinciale 51 La Santa. Sull'arteria stava transitando un'auto proprio pochi istanti prima che la grande pianta cadesse sulla carreggiata. Grande lo spavento per gli occupanti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lecco per la messa in sicurezza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Ricordiamo che su tutto il territorio lecchese è in vigore una allerta meteo do codice arancione con le condizioni meteo che sono destinata e a peggiorare in serata (clicca qui per tutti i particolari).

Sempre a Barzanò i pompieri sono intervenuti per una pianta pericolante nell'area sopra il parco giochi.

Intervento per il medesimo motivo anche a Calco e precisamente in via Cornelle.