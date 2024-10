Maltempo: chiusa in entrambi i sensi la Lecco Ballabio. Allagamenti a Oggiono, frana a Galbiate

L'ondata di maltempo era annunciata tanto che la sala operativa della Protezione civile Regionale aveva emesso già ieri, e poi confermato oggi una allerta meteo arancione per Lecco, ma anche questa volta purtroppo i disagi non sono mancati e il telefono della centrale dei Vigili del fuoco di Lecco nel pomeriggio di oggi, martedì 8 ottobre 2024, è suonato a ripetizione.

Maltempo: chiusa la Lecco Ballabio. Allagamenti a Oggiono, frana a Galbiate

Diversi gli interventi di soccorso tecnico urgente portati a termine dai pompieri lecchesi. Al momento la criticità maggiore è sulla SS dir: la Lecco Ballabio è infatti stata chiusa in discesa e dal fianco della montagna, nella zona della vecchia frana, è visibile una vera e propria cascata di fango e acqua, mentre nel manto stradale si è creato un buco.

Sul posto gli addetti Anas.

Non solo ma dalle 19.30 la strada sarà chiusa anche in salita, quindi totalmente in entrambi i sensi. Lo ha annunciato il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola:"Si avvisa che a partire dalle ore 19.30 di stasera il tunnel sarà CHIUSO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA per consentire interventi urgenti di ripristino. Pianificata, in caso di protrarsi della chiusura, attuazione, da domani a partire dalle ore 6, del protocollo per le emergenze che prevede dalle 6 alle 9 divieto di transito ai mezzi pesanti sulla vecchia Lecco Ballabio e dalle 9 alle 17 senso unico alternato con movieri. Il problema idraulico nel tunnel è il medesimo di qualche mese fa.. spostato di 10 metri - aggiunge il primo cittadino - Con il protocollo per le emergenze si cercherà di limitare i problemi ma bisognerà armarsi di pazienza e prepararsi a lunghe code per raggiungere il capoluogo. Chiedere ai cittadini di portare pazienza e’ giusto. Chiedere ad Anas di risolvere una volta per tutte, IN MANIERA DEFINITIVA, il problema idraulico del tunnel lo è altrettanto!"

La viabilità alternativa è rappresentata, come noto, dalla SP 62 che sarà percorribile, dalle 19.30 alle 21.00 di stasera, a senso unico alternato con presidio della Polizia Locale.

"Dalle 6.00 alle 9.00 di domattina, 9 ottobre, il traffico sulla SP 62, come da dispositivo già più volte sperimentato e in linea con la pianificazione di prossima approvazione, sarà interdetto ai mezzi pesanti con portata superiore alle 3,5 tonnellate (potranno transitare i mezzi di portata pari o inferiore a tale soglia). - specificano dalla Prefettura di Lecco - Nel corso della mattinata, ANAS ha previsto, salve sopravvenute difficoltà meteorologiche, la riapertura della SS 36 Rac. e la viabilità alternativa sulla Provinciale, fin quando necessaria, sarà presidiata dalle Polizie locali e dai movieri ANAS".

Ma le problematiche sulla Lecco Ballabio non sono state le sole sul territorio provinciale: completamente allagata via Al Mognago a Oggiono

A Villa Vergano, frazione di Galbiate, si è verificato un grosso smottamento in località Pollina, verso Consonno.

Torrenti osservati speciali in tutto il Lecchese: ecco le eloquenti immagini del Caldone nel rione lecchese di Bonacina, del Pioverna a Bellano e del Grenta a Valgreghentino.

E proprio il Caldone è parzialmente esondato in centro Lecco, in via Carlo Porta tanto che si è reso necessario chiudere temporaneamente il passaggio pedonale.

Foto 1 di 3 Caldone Foto 2 di 3 Grenta Foto 3 di 3 Pioverna

A Pradello si è formata la cascata che "incombe" SS 36 e sul tunnel.

Danni in Lombardia

Il maltempo ha colpito duro in buona parte della Lombardia. Vigili del Fuoco du tutta la regione sono attualmente impegnati in diverse operazioni a causa di un'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale. Le squadre di soccorso sono attive in vari comuni, rispondendo prontamente a numerosi interventi legati a situazioni di emergenza.

In provincia di Como uno smottamento ha interrotto via Nazario Sauro a Tavernerio. Sono in corso le operazioni di verifica e messa in sicurezza. Due nuclei familiari occupanti due abitazioni nei pressi dello scenario incidentale sono stati allontanate a titolo precauzionale

In provincia di Monza e Brianza il Lambro è esondato ad Arcore