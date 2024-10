Allerta meteo: confermata arancione a Lecco. Rossa Bergamo, Valchiavenna, Valtellina, Valcamonica. Il nuovo bollettino della Protezione civile regionale, dopo quello diramato ieri, è stato emesso nel pomeriggio di oggi, martedì 8 ottobre 2024, dalla sala operativa della Protezione civile Regionale.

"Nella seconda parte della giornata di oggi 08/10 attese precipitazioni diffuse moderate o forti, anche a carattere di rovescio e temporale, con tendenza all'attenuazione ed esaurimento verso sera a partire dai settori occidentali. Su Valchiavenna, Media Valtellina, Orobie Bergamasche e Valcamonica accumuli areali tra 80 e 120 mm/12h, localmente nella parte alta delle valli possibili accumuli fino a 140-180 mm/24h. Relativamente alla zona Media - Bassa Valtellina, gli accumuli più elevati risultano più probabili sulla zone retiche (in particolare Val Masino e Val Malenco) - si legge nel documento di allerta meteo - Sull'Appennino e sui restanti settori alpini e prealpini accumuli areali tra 60 e 80 mm/12h. Venti nei bassi strati moderati o forti orientali o meridionali, diffusamente forti in quota, in attenuazione dal tardo pomeriggio"

Nella notte di domani 09/10 prevista residua instabilità sui settori orientali, mentre nella mattinata precipitazioni assenti o occasionali. Da metà pomeriggio si attendono precipitazioni in ripresa sparse, tendenti a risultare diffuse in serata. Ventilazione dai quadranti orientali e meridionali inizialmente deboli, dal pomeriggio rinforzi oltre 700 metri fino a moderati o forti.