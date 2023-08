Maltempo: ancora una notte di disastri in provincia di Lecco. Diverse zone senza energia elettrica

Notte di disastri quella tra lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto 2023 a causa del maltempo che si è abbattuto in particolare nella zona sud della provincia di Lecco. La perturbazione, che era annunciata, (ieri la sala operativa della Protezione Civile Regionale aveva emesso un'allerta meteo di codice giallo per rischio di temporali forti), è transitata con particolare "violenza" nelle zone di Merate, Imbersago, Cernusco, Calco e La Valletta Brianza.

Maltempo: notte di disastri nel Meratese

Dalle 4.30 in avanti il centralino del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco è diventato "rovente". Tantissime le chiamate e le richieste di aiuto da parte dei cittadini. Almeno una ventina gli interventi dei pompieri in particolare per alberi caduti.

Una situazione decisamente preoccupante. Solo la scorsa settimana proprio due alberi caduti al suolo hanno causato due vittime, una donna a Lissoneeuna ragazza in Valcamonica, entrambe uccise da piante sradicate a causa del maltempo). Anche nel Meratese erano state diverse le piante franate, in particolare lungo la alzaia dell'Adda.

Davvero ingente la mobilitazione di uomini e mezzi dei Vigili del fuoco scesi in campo da Lecco, Merate e anche dal distaccamento volontario di Valmadrera. Non solo ma è anche stato chiesto l'intervento di una autogru da Milano per una pianta caduta a imbersago.

Attualmente i Vigili del fuoco sono ancora impegnati in diversi scenari di criticità sul territorio.

Tra le tante problematiche causate dal maltempo anche quella della assenza di energia elettrica in alcune zone del territorio. A Olgiate Molgora ad esempio il temporale di questa notte ha fatto cadere un grosso platano sui fili della luce che hanno sradicato il palo di sostegno nella zona di Pianezzo. Ad essere allertati, oltre ai pompieri, sono stati anche gli amministratori comunali e i tecnici dell'Enel. La località Molino Cattaneo al momento è ancora senza fornitura elettrica.